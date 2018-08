Rafael Albiero e a esposa Luana Demello, que sofreram um grave acidente na noite de domingo, dia 12, na BR-153 em Concórdia, estão internados no Hospital São Francisco. Albiero, que conduzia o Ômega, teve as duas pernas amputadas na colisão e está na UTI. Luana também teve ferimentos graves, mas está em quarto normal.

De acordo com informações apuradas pela Aliança, o condutor também sofreu traumatismo craniano e fratura em costelas. Ele passou por procedimento cirúrgico. Já ela teve hemorragia interna e perfuração de bexiga e também passou por cirurgia ainda na noite de domingo.

O acidente:

Na noite de domingo, por volta de 20:40h, o motorista do Ômega, placas de Concórdia, perdeu o controle do carro na BR-153, em frente ao Posto da Coopercarga. O veículo subiu no canteiro e derrubou uma árvore. O condutor e a carona ficaram presos às ferragens e foram atendidos pelos Bombeiros Voluntários e por uma equipe do SAMU, que fizeram o resgate e encaminharam os dois ao Hospital São Francisco, em estado grave.