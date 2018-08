Foi realizada em todo o Estado entre a noite desta sexta-feira e madrugada de sábado a Operação 4000, desencadeada pela Polícia Militar. Na região de abrangência da 2ª Companhia de Polícia Militar, foram desenvolvidas ações nos municípios de Capinzal, Ouro, Piratuba e Ipira.

Fiscalização em bares e similares, abordagens a veículos e combate ao tráfico de drogas, bem como a inibição de condutores alcoolizados, foram as principais metas. Também foram feitas visitas a residências que cumprem pena e que foram beneficiados com o indulto do Dia dos Pais.

Durante trabalho realizado em uma boate no localidade de Engenho Novo, em Capinzal, a PM localizou na jaqueta de uma mulher, três buchas de cocaína. A suspeita, de 36 anos, disse ser usuária e que a droga era para o consumo próprio. Entretanto, ela não quis informar a procedência do entorpecente, que pesou 1,6 grama.

Diante disso foi efetuado um termo circunstanciado e a mulher comprometida a comparecer em audiência no fórum da comarca.

Já em operação de fiscalização de trânsito foram notificados cinco veículos e um retirado de circulação. Por volta das 23h30min, no bairro São Cristóvão, os policiais abordaram um Gol cujo condutor não portava carteira de habilitação. Em consulta ao sistema verificou-se que o documento estava vencido. Foi oferecido o teste do bafômetro, mas o condutor se recusou. Foram emitidas as notificações cabíveis e o carro liberado para outro condutor habilitado.

No mesmo local os policiais abordaram outro Gol, conduzido por jovem não habilitado. O proprietário do veículo não se fez presente, sendo assim, a guarnição acionou o guincho conveniado para fazer a remoção do carro.

Informações - Michel Teixeira