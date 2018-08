Duas pessoas ficaram gravemente feridas em uma violenta colisão de carro em árvore. O fato foi registrado no começo da noite deste domingo, dia 12, na BR 153, em frente ao Posto Coopercarga. O fato envolveu um GM Ômega, placas de Concórdia, que se dirigia sentido trevo de acesso a Concórdia, via Tancredo Neves. Por alguma razão, o condutor perdeu o controle do carro sunbiu no canteiro e só parou após bater na árvore, que com a força da batida chegou a ser arrancada.

Conforme o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que fez o atendimento da ocorrência, um homem, de iniciais R.A e uma mulher, de iniciais L.B estavam no carro e ambos foram socorridos em estado grave. O homem teve as pernas amputadas. Os dois foram levados para atendimento médico no Hospital São Francisco.

(Com informações do repórter Cristiano Mortari)