O deputado Neodi Saretta usou a tribuna da Assembleia Legislativa para, mais uma vez, relatar a falta de servidores no Instituto Geral de Perícias (IGP) em algumas regiões do estado. O deputado voltou a pedir ao Governo do Estado que convoque os aprovados no concurso público para suprir a demanda. O deputado ressaltou que a falta de peritos está afetando os serviços do órgão no Estado. “Esse dilema se arrasta há muito e como não tem profissionais, em algumas regiões certas atividades poderão ser suspensas”, disse.



Conforme informações do IGP, em Concórdia, por exemplo, desde o inicio do ano não há peritos trabalhando, pois um está de licença médica e o outro foi transferido para Balneário Camboriu. Com a falta de profissionais os atendimentos estão sendo direcionados para Joaçaba ou Chapecó.



Saretta disse ainda que Porto União e Palhoça também não têm peritos oficiais trabalhando nas sedes do IGP. Já em Tubarão não há médico legista e das 29 unidades do IGP em SC, 16 delas não têm papiloscopistas, profissionais que trabalham na identificação humana. Na área de perícia de áudio e vídeo, há demanda reprimida de sete anos no Estado. “A falta de profissionais seria solucionada se o Governo do Estado convocasse os 51 aprovados do concurso nas funções de perito oficial e técnico pericial. Desta forma, encaminhei mais uma indicação pedindo ao Estado que reveja essa questão que impede a contratação de pessoal, pois a segurança é considerada uma área prioritária, o que justificaria as contratações”. Finalizou Saretta.

(Fonte: Susana Rigo/Ascom/Deputado Neodi Saretta)