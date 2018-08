Mantendo o cronograma estipulado ainda no início de 2018, a secretaria municipal de Urbanismo e Obras vem realizando o trabalho de revitalização nas 22 praças de lazer localizadas nos bairros de Concórdia. Após muitos anos sem a devida atenção, na maioria dos locais, as condições apresentadas inibem e prejudicam o aproveitamento dos usuários.



O chefe de departamento e responsável pelo setor, Miro Toldo, acredita que até o final do ano, todas as praças terão os seus espaços recuperados, recebendo a manutenção devida devolvendo aos moradores, a satisfação de poder usufruir dos brinquedos oferecidos. “Ainda temos alguns bairros que não possuem praças, por isso estamos fazendo um levantamento para encontrar terrenos que possam abrigar esses espaços específicos”, assegura ele, afirmando que essa é uma determinação do Executivo, no sentido de oferecer o benefício em condição de igualdade para todas as comunidades.



Um outro projeto que está prestes a se concretizar, é a revitalização completa do espaço de lazer localizado na Praça Dogello Goss. O parquinho central, como é conhecido, terá um investimento superior a 600 mil reais e assim que a obra iniciar, terá o prazo de (05) cinco meses para ser concluída. Um espaço totalmente remodelado, com novos brinquedos, um novo layout e uma estrutura diferenciada que dará ao local uma configuração moderna e útil para quem dele faz uso.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)