Uma mulher de 52 anos sofreu queimaduras na face e nos braços, na manhã de domingo, dia 12, em Concórdia. De acordo com as informações apuradas, ela tentava acionar um forno a gás. O acidente aconteceu no Bairro dos Industriários.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados para fazer o atendimento e conduziram a mulher ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco, para avaliação e procedimentos médicos.

Conforme informações repassadas aos Bombeiros, a pequena explosão aconteceu quando a mulher abriu o forno e tentou acender. A guarnição acredita que uma concentração de gás no equipamento causou o acidente.