O motorista de um Astra perdeu o controle do carro e bateu em uma Caminhonete Iveco que estava parada. Com a força da batida, ela atingiu um Vectra que também estava estacionado. O acidente aconteceu na manhã deste domingo, dia 12, por volta de 7:20h, na Rua Marcelino Ramos, em Concórdia. Os três carros têm placas do município. O condutor do Astra teve ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo.

De acordo com as informações apuradas no local, o Astra descia e o motorista perdeu o controle na curva. Moradores e outro condutor que passava no local na hora do acidente, relataram que ele estava sozinho no veículo.

Os Bombeiros Voluntários fizeram o atendimento ao motorista, que estava confuso, segundo a guarnição. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco para avaliação médica.

A Polícia Militar também esteve no local para fazer o levantamento de informações e sinalizar o trânsito.