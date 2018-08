Ele tentava reatar o relacionamento com a ex-mulher

Um homem de 32 anos foi detido pela Polícia Militar na noite de sexta-feira, dia 10, em Concórdia, por descumprir uma medida protetiva que determina que ele fique a pelo menos 50 metros da ex-companheira.

De acordo com informações relatadas em Boletim de Ocorrência, a mulher foi seguida pelo ex-marido até a casa da mãe dela, no Bairro Cinquentenário. Ele chegou a entrar na residência, pedindo a volta do relacionamento. Não há relatos de agressão, mas a PM foi acionada e conduziu o homem até a Delegacia. Depois de uma audiência de custódia, ele foi encaminhado ao Presídio Regional.

A medida protetiva também determina que ele não faça contato com familiares da ex-companheira.