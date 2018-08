Promover o encontro, aproximação e convivência entre voluntários e idosos, que necessitem de algum tipo de auxílio. Esta é a proposta do Projeto Anjo do Idoso, que foi lançado na manhã desta quinta-feira, 9 de agosto, pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação. Com o lançamento, fica aberto o período de inscrições de pessoas, que de forma voluntária, possam oferecer algo aos idosos, que ainda serão credenciados pela secretaria. Uma estimativa prévia, levantou que o município tem aproximadamente 9 mil idosos, por isso, a iniciativa de criar algo que possa ajudar esta faixa etária.



A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, disse que muitos idosos acabam passando o dia inteiro sozinhos, pois a grande maioria das famílias precisam trabalhar e acabam tendo pouco tempo para eles. “A ideia é proporcionar conversas, atenção e distração aos idosos. Também será possível oferecer pequenos serviços, como buscar uma medicação ou algo de necessidade do idoso”, destacou a secretária, ao explanar sobre as atribuições dos anjos. “Sabemos que muitas pessoas, aposentadas na maioria das vezes, gostam de se sentir uteis e praticar ações voluntárias. Então esta é uma grande oportunidade, que fará bem ao ‘anjo’ e também a pessoa a ser atendida”, ressaltou.



Depois de inscrever e capacitar os voluntários, a Secretaria ficará responsável pela manutenção do projeto. Coletes com a imagem do “Anjo do Idoso”, logomarca da prefeitura e da secretaria serão entregues aos “anjos”, que irão usá-los durante os atendimentos. A Câmara de Vereadores também será parceria da iniciativa e em breve irá instalar um banner gigante na fachada do Legislativo para dar publicidade e motivar as pessoas que queiram se candidatar a voluntários. A secretaria aceitará a indicação de pessoas que necessitem deste atendimento especial.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)