Com gols contra, o Barra Bonita bate o Guarani por 2 a 0 pelo Interiorano

Barra Bonita e Guarani se enfrentaram na tarde de sábado, dia 11, em Barra Bonita pela chave “B” da Série “A” do Campeonato Interiorano de Concórdia.. O time da casa ficou com os três pontos ao bater o adversário por 2 a 0. Os dois gols da partida foram contra. A Rádio Aliança transmitiu o confronto.

No primeiro tempo ninguém mexeu no placar. Já na segunda etapa, o time do Barra Bonita até voltou melhor, começou atacando, mas quem marcou, duas vezes, foi o Guarani. O problema é que balançaram a rede errada, foram gols contra.

Aos 20 minutos Rodrigo avançou pela esquerda e cruzou. Na tentativa de cortar, o jogador Júnior, do Guarani, marcou contra. O segundo gol também surgiu de um cruzamento. A bola levantada na área foi desviada, mas João, do Guarani, ao tentar afastar a bola, bateu contra o patrimônio e marcou “para” o Barra Bonita.

Além dos dois gols contra, o número de cartões distribuídos pelo árbitro também chamou a atenção. Foram nove no total. Sete amarelos para o time de Barra Bonita e um para o Guarani. O time visitante também teve um vermelho, ainda no primeiro tempo.

Com o resultado do jogo o Barra Bonita foi a sete pontos e ocupa a 6ª colocação na chave. Já o Guarani, ficou com nove pontos e está em 5º lugar.