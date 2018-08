Uma pessoa precisou ser conduzida para avaliação médica após uma colisão entre dois veículos. O fato aconteceu na tarde deste sábado, dia 11, na Tancredo de Almeida Neves, em frente a empresa Carrocerias Oldoni.



Trata-se de uma colisão entre um utilitário Fiat Strada e um VW Saveiro, ambos com placas de Concórdia. O Samu e uma ambulância do Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foram acionados para essa ocorrência. Apenas o motorista do Fiat Strada foi conduzido pelo Samu para o Hospital São Francisco para avaliação médica.