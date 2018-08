Ladrões tentaram entrar no Bazar Pague Pouco, na noite de sexta-feira, por volta das 23:50h. O estabelecimento fica no cruzamento entre as Ruas José Venâncio Finger e Arciso Colla, em Concórdia. Com pedras, eles tentaram quebrar o vidro da vitrine, mas não conseguiram.

De acordo com os proprietários, câmeras de monitoramento flagraram a ação de quatro suspeitos, que usavam agasalhos com capuz. As imagens não mostram o momento em que eles atiram pedras, pois tiveram o “cuidado” de virar o equipamento e cortar os fios.

Na manhã de sábado, os proprietários encontraram as pedras e as marcas da tentativa de furto. Na vitrine estavam expostos camisetas e moletons.