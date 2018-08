Resultados do terceiro dia de Fase Seletiva dos Jasc

Basquetebol masculino

Luzerna 30 x 115 Concórdia



Bocha trio individual e dupla masculina:

Água Doce 12 x 7 Itá

Água Doce 12 x 8 Itá

Água Doce 12 x 4 Itá

Lindóia do Sul 3 x 12 Catanduvas

Lindóia do Sul 2 x 12 Catanduvas

Lindóia do Sul 12 x 11 Catanduvas



Bocha trio, individual e dupla feminina:

Capinzal 5 x 12 Seara

Capinzal 12 x 3 Seara

Capinzal 3 x 12 Seara

Luzerna 12 x 6 Itá

Luzerna 3 x 12 Itá

Luzerna 12 x 11 Itá



Bolão 23 feminino:

Seara 1335 x 1392 Concórdia

Catanduvas 1195 x 1324 Piratuba

Catanduvas 1218 x 1365

Piratuba 1287 x 1362



Bolão 23 masculino:

Seara 1346 x 1372 Ipira

Itá 1374 x 1358 Joaçaba



Futsal masculino:

Arabutã 6 x 3 Água Doce

Seara 1 x 4 Irani



Futsal feminino:

Seara 1 x 2 Irani

Concórdia 4 x 3 Lindóia do Sul



Voleibol masculino:

Arabutã 0 x 3 Concórdia

Itá 0 x 3 Joaçaba



Voleibol feminino:

Itá 3 x 1 Luzerna

Catanduvas 0 x 3 Cobncórdia