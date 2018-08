O grupo de artesãos “Peritiba faz arte” vai realizar uma feira de artesanato nos dias 15, 17, 23 e 24 no Salão Paroquial, no centro do município. Esta é a terceira edição e produtos feitos em crochê, com bordado, em madeira, com pintura, entre outros, serão comercializados.

De acordo com a diretora de Cultura de Peritiba, Rosiane Ernzen, o preço do artesanato é acessível. “Temos várias opções, com preços que variam de R$ 5,00 a R$ 100,00. São lembranças, produtos alusivos aos pontos turísticos e principalmente ao Kerb, nossa principal festa aqui de Peritiba”, adianta ela.

Rosiane também destaca que o objetivo da Feira é fortalecer o grupo de artesãos. “A ideia é divulgar nossos produtos, além de dar a possibilidade de que as integrantes tenham uma renda extra”, conta ela.

A feira faz parte da programação de aniversário de Peritiba, que completa 55 anos no dia 15 deste mês.