Um incêndio aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 10, na comunidade de Presidente Kennedy, em Concórdia. Um forno de barro, que foi utilizado durante a tarde, acabou pegando fogo à noite, por volta de 21:50h. Um motociclista que passava em frente à propriedade é que apagou as chamas. Não houve feridos.

O homem que viu o incêndio é Paulo Fonseca, que mora em Linha Oito de Maio e passava no local após um jogo em que havia participado. “Quando vi o fogo parei e como percebi que não havia ninguém em casa, peguei baldes e uma mangueira e apaguei o fogo”, relatou ao Jornalismo da Aliança. “As chamas eram altas e quase atingiram fios de energia elétrica”, conta ele.

A ação rápida evitou que o fogo chegasse a um depósito de lenha que fica ao lado e em uma casa. “Se as chamas atingissem a lenha, certamente iam se alastrar e pegar a casa também”, comenta Fonseca.

Os donos do imóvel não estavam na residência no momento do incêndio. De acordo com as informações apuradas no local, participavam de uma reunião da comunidade.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e foram ao local. “Ao chegarmos as chamas já haviam sido apagadas. Fizemos o rescaldo, uma avaliação no local e orientamos o pessoal”, relata o bombeiro Ari Delgado. “De acordo com o que nos informaram, a família que reside na casa teria assado pães no forno durante a tarde”, comenta.