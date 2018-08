Mais um momento histórico para a Associação Empresarial de Concórdia (ACIC). Na noite de quinta-feira, dia 09, a entidade, que completou 60 anos em 2018, foi homenageada em Sessão Solene da assembleia Legislativa de Santa Catarina (ALESC). O evento, que contou com uma grande participação de empresários, foi realizado no auditório do Clube 29 de Julho. O proponente da homenagem foi o deputado Moacir Sopelsa.

A Sessão Solene Descentralizada é uma forma da ALESC estar mais próxima da comunidade. Neste ano, a ACIC desenvolveu diversos eventos comemorativos aos 60 anos. Um deles, foi a escolha do Empresário Destaque "Troféu Jacob Biezus", que aconteceu na IACC Garden. Durante a homenagem, prestada pela ALESC, diversos empresários (associados à ACIC) foram reconhecidos por suas trajetórias e pela contribuição que oferecem ao desenvolvimento econômico de Concórdia.

O presidente da Associação Empresarial de Concórdia, Márcio Zanatta, em seu discurso, agradeceu à Assembleia Legislativa pela Sessão Solene. "Agradecemos à mesa diretora da Assembleia Legislativa de Santa Catarina pela iniciativa de homenagear nossa entidade. Ficamos imensamente agradecidos. O evento desta noite se constitui em mais um momento marcante para assinalar a trajetória de 60 anos de nossa entidade. Muito Obrigado aos senhores parlamentares presentes e a comunidade que nos prestigia nesta Sessão Solene", pontua.

O presidente da ACIC também lembrou de algumas bandeiras da entidade, a principal delas, a revitalização da SC-283, que liga Concórdia a Chapecó. "A via, que é estratégica para o nosso desenvolvimento, precisa de melhorias urgentes com mudança no traçado, criação de terceira pista e uma sinalização mais apropriada. A ACIC manterá todos os seus esforços para sensibilizar as autoridades sobre a importância revitalização dessa rodovia", destaca.

Ainda, durante o discurso, Zanatta argumentou que a ACIC defende a redução de gastos nos órgãos públicos. "Em um período de instabilidade econômica, medidas de contenção de gastos, principalmente com a folha de pagamento, se tornam indispensáveis. A ACIC defende o enxugamento dos gastos públicos (em todos os setores) para que esses recursos destinados a esse fim sejam revertidos em ações que atendam às necessidades básicas da população", sublinha.

A Associação Empresarial de Concórdia chega aos 60 anos com o status de uma das mais representativas entidades do Alto Uruguai Catarinense. A Associação, que representa os anseios da classe empresarial, mantém uma história de lutas e conquistas em benefício da sociedade regional. Além disso, a ACIC oferece uma gama de soluções empresariais, reduzindo custos e fomentando o desenvolvimento das empresas.

(Fonte: PG Comunicação)