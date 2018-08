Está em fase final às obras para reparos na Ponte do Rio Irani, na divisa entre Chapecó e Arvoredo. De acordo com o Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra), a previsão é que a obra seja finalizada até o fim da próxima semana. Até lá, o trânsito sobre a ponte está em meia pista.



De acordo com o superintendente da Regional Oeste do Deinfra, Elio Godoy, a licitação para o início das obras foi autorizado ainda em 2017 com o valor de R$ 600 mil para os reparos no pilar da ponte do lado de Arvoredo, também do guarda-corpo que foi arrancado e melhorias na pista sobre a ponte, além da sinalização do trecho com a colocação de uma lombada física no alto da serra antes da ponte, também do lado de Arvoredo, e de placas de sinalização.

“Devido ao número de acidentes ao longo dos anos, a ponte sofreu várias avarias na estrutura, principalmente do lado de Arvoredo. Por solicitação do Deinfra foi feito o projeto de recuperação”, explica Godoy.



Nos últimos anos, a ponte sobre o Rio Irani foi palco de vários acidentes envolvendo principalmente caminhões, onde os condutores acabam perdendo o controle da direção e caindo no rio. O último acidente com morte no local foi no dia 2 de abril de 2018, quando o motorista de um caminhão – que transportava barras de ferro e chapas de aço – perdeu o controle, bateu nos guarda-corpos e caiu nas águas do rio. O corpo do motorista foi localizado no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros.



(Diário do Iguaçu/via André Krüger)