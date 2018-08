Primeira-dama do Estado cumpre agenda no Meio Oeste com a Fundação Nova Vida

Para levar conforto e dignidade a todos os municípios de Santa Catarina, a Fundação Nova Vida retoma sua agenda de entrega de doações neste segundo semestre de 2018. Novamente no Meio Oeste, a instituição irá cumprir agenda nos dias 14 e 15 de agosto nos municípios de Joaçaba, Videira, Concordia e Campos Novos.

“Queremos levar carinho e calor humano a quem mais precisa. Temos recebido retorno positivo em todos os municípios que passamos e esta é a proposta da Fundação Nova Vida”, destacou a primeira-dama e presidente da instituição, Nicole Torret Moreira, que estará presente nas agendas de doações.

Entre as quatro regionais, 45 municípios serão contemplados com as doações de 145 kits de artesanato, 305 edredons, 51 caixas de roupas e 1.450 mantas, além de 57 cadeiras de rodas especiais e cinco pares de muletas.

Sobre a Fundação



Ao cidadão ou entidade que precisa, por exemplo, de cadeiras de rodas, muletas, óculos de grau, faldas geriátricas entre outros itens, pode requerer para a Fundação Nova Vida. Os interessados em participar do projeto devem entrar em contato e preencher um cadastro. Depois é feita uma entrevista com o requerente ou familiar e, posteriormente, o cidadão ou a entidade são contemplados com doações gratuitas.



A Fundação Nova Vida desenvolve ações voltadas à população com vulnerabilidade social, entre elas, crianças, adolescentes e idosos. São apresentados projetos para assistir aos cidadãos catarinenses com foco na pessoa física ou por meio de entidades assistenciais sem fins lucrativos e com atuação comprovada e reconhecida às comunidades.





Confira a agenda completa:

Data: 14/08/2018 (TERÇA-FEIRA)

Horário: 14h CONCÓRDIA

Local: IACC GARDEN

Endereço: Rua Tancredo de Almeida Neves, 5745