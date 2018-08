Últimos classificados para a próxima fase do Estadual LCF Sub-10 da Liga Catarinense será conhecido nesta sexta-feira. O returno da Chave L acontece em Jaraguá do Sul.



A equipe do Jaraguá Futsal lidera a chave com 9 pontos. CME Campo Belo e ACF Concórdia segue atrás com 4 pontos cada.



Já garantiram classificação as equipes da Apach/CRC, Expressivo, AAPF Palmitos, Apaca Concórdia, Apaf Guaraciaba e Marista Chapecó.



A próxima fase já terá inicio no dia 18 de agosto. A próxima fase será definida em duas chaves com turno e returno.

(Fonte: Créditos: Assessoria de Imprensa LCF)