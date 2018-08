Rodada segue no fim de semana.

Expressivo vence e assume liderança no Estadual da LCF

A quarta rodada do returno do Estadual da Liga Catarinense de Futsal, Taça Econcreto Estruturas, teve inicio na noite desta quinta-feira. Pela chave A, a equipe da Pinhalense recebeu o Expressivo Futsal de Xanxerê e acabou sendo derrotada pelo placar de 4 a 3. O resultado colocou a equipe de Xanxerê na primeira colocação da chave assumindo assim a liderança do returno.



A chave jogos na sequência nesta sexta-feira. Em Maravilha, o Maravilha Futsal recebe a equipe da AAPF Palmitos. A partida vale a terceira colocação e permanência no G-4. A rodad se completa no dia 22/08 com o Seara Futsal recebendo o Guarany Futsal em Seara.



Pela chave B, em Capinzal, o AGN recebe a equipe da Liga Caçador Futsal em Capinzal. A equipe de Caçador ainda não venceu no returno. Jà Capinzal, busca reabilitação após derrota em casa.



Em Fraiburgo, Fraiburgo e Lages duelam buscando mais três pontos na classificação do returno. A equipe de Lages vem de uma vitória em casa, enquanto que o Fraiburgo busca a primeira vitória no returno.



Em Catanduvas, o Catanduvas Futsal recebe a equipe AC Coração do Contestato. A equipe de Catanduvas busca se aproximar dos líderes enquanto que o Coração do Constestado corre atrás da primeira vitória na competição.



A rodada se completa no próximo dia 15/08 em Joaçaba com o duelo valendo a liderança entre Cruzeiro e Piratuba.



(Fonte: Assessoria de Imprensa/LCF)