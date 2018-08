Mais uma caminhoneiro de Concórdia foi vítima de assalto nas estradas do país. O fato ocorreu no início da noite da quinta-feira, dia nove, entre 18h e 19h, na BR 153, entre os municípios de Getulio Vargas e Erechim no Rio Grande do Sul.

O conjunto roubado foi um veículo Scania, ano 2009, e Carreta Frigorífica Randon, ano 2011.

Segundo informações, a carreta estava vazia. O motorista ficou em poder dos bandidos até a manhã desta sexta-feira, quando foi largado próximo ao trevo da BR 116 com a BR 470, no município de São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. O veículo permanece desaparecido.

(Com informações do repórter André Krüger).