Resultados da Fase Seletiva dos Jogos Abertos de Santa Catarina, que estão acontecendo em Concórdia.



Bocha (trio, individual e dupla)

Catanduvas 12 x 9 Concórdia

Catanduvas 12 x 8 Concórdia

Catanduvas 11 x 12 Concórdia

Itá 12 x 9 Lindóia do Sul

Itá 12 x 5 Lindóia do Sul

Itá 12 x 1 Lindóia do Sul

Catanduvas 8 x 12 Água Doce

Catanduvas 12 x 6 Água Doce

Catanduvas 11 x 12 Água Doce

Concórdia 12 x 5 Lindóia do Sul

Concórdia 12 x 1 Lindóia do Sul

Concórdia 12 x 10 Lindóia do Sul



Futsal masculino:

Irani 1 x 8 Piratuba

Água Doce 0 x 2 Joaçaba



Futsal feminino:

Irani 2 x 1 Água Doce

Lindóia do Sul 3 x 0 Vargem Bonita



Voleibol masculino:

Joaçaba 3 x 0 Água Doce

Concórdia 3 x 0 Itá



Voleibol feminino:

Concórdia 3 x 0 Itá

Luzerna 3 x 0 Água Doce