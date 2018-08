O frio dos últimos dias pode ser um fato positivo para ajudar a elevar as vendas alusivas ao Dia dos Pais, que será celebrado no próximo domingo, 12 de agosto. Os lojistas estão apostando em promoções e condições de pagamento facilitadas para atrair os consumidores. Outra novidade é o horário esticado. Nesta sexta-feira, 10, as lojas de Concórdia estarão abertas até as 22h e amanhã, sábado, até as 17h.

O presidente da CDL Concórdia, Heldemar Maciel, diz que em 2017 as vendas cresceram 3% e agora a expectativa é elevar entre 5% e 7%. Setores ligados ao vestuário, perfumaria, bebidas e esportes devem registrar o maior movimento.

A Pesquisa de Intenção de Compras realizada pela Fecomércio de Santa Catarina mostra que a expectativa do gasto médio alcançou R$ 158,06 em 2018. Isso representa uma leve alta de 1,8% na comparação com a intenção de gastos em 2017.