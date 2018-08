Cantora de Catanduvas "vira cadeiras" no The Voice Brasil

Marine Lima, de Catanduvas, se apresentou na noite desta quinta-feira, dia 09, no programa The Voice Brasil, da Rede Globo. A cantora tem 20 anos e passou para a próxima fase interpretando o rock "Piece Of My Heart". Carlinhos Brown, Lulu Santos e Ivete Sangalo viraram as cadeiras para a jovem.

Os jurados elogiaram a voz de Marine, a postura e a escolha da música. A cantora de Catanduvas decidiu ficar na equipe de Ivete Sangalo para seguir no programa.

Ela estuda psicologia e dá aulas de canto e violão para crianças. Ela também integra um trio e faz apresentações em eventos particulares. Desde pequena ela canta e participa de festivais.

VÍDEO - REDE GLOBO