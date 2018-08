Problemas foram verificados no trevo da BR 153, no acesso a Tancredo Neves; e na rótula próximo ao Auto Posto Contorno.

Duas manchas de óleo estão exigindo atenção dos motoristas concordienses neste fim de tarde de quinta-feira, dia nove. A primeira delas está localizada no trevo de acesso a Concórdia, na BR 153, pela Tancredo Neves. A outra próximo da rótula do contorno viário norte, nas proximidades do Auto Posto Contorno.



Nos dois casos, o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia estão fazendo a colocação de cal para evitar acidentes. Mesmo assim, exige-se atenção redobrada dos motoristas que forem passar por esses locais.