Dados são de relatório do Conselho Tutelar de Concórdia

Dois casos de suspeita de abuso sexual foram registrados em Concórdia no mês de julho de 2018. A informação consta do balanço do Conselho Tutelar de Concórdia.



Ainda conforme o balanço, não houve nenhum caso de exploração sexual. Porém, no mês que passou foi registrado três fugas de casa, um desaparecimento temporário de criança, um caso de violência física e um de violência psicológica.



No relatório dos úlimos 30 dias não houve nenhum caso registrado de adolescente com envolvimento com drogas.