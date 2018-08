Eventos acontecem no Parque de Exposições.

Concórdia sedia dois campeonatos de xadrez no fim de semana

A cidade de Concórdia vai sediar no próximo sábado, dia 11, dois campeonatos de xadrez. Um deles é o Fide Blitz, Circuito Regional. a competição será disputada no Centro de Eventos, no Parque de Exposições. O torneio inicia às 10h.



O outro é a Quinta Etapa do Circuito Regional Oeste de Xadrez. Que será realizado também no Centro de Eventos, a partir das 13h30.