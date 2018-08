UnC empata com a Unip pelos Jubs

A UnC Concórdia empatou com a Unip-SP pelos Jogos Universitários Brasileiros, que estão acontecendo em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A partida foi disputada na manhã desta quinta-feira, dia nove. O placar foi de 20 a 20.



Com isso, a equipe concordiense obteve duas vitórias e um empate até aqui.



A equipe do técnico Alexandre Schneider volta a quadra na manhã desta sexta-feira, dia nove, para novamente enfrentar a Unip para decidir a primeira colocação da fase Centro-Oeste/Sul dos Jubs.