Dalva diz que aposta na força regional do PSD / Foto: Analu Slongo

Dalva Pichetti já tem experiência com eleições, mas em 2018 será a primeira vez que o nome dela estará nas urnas. Dalva será a candidata a deputada estadual pelo PSD do Alto Uruguai Catarinense. “Nosso partido na região está muito forte e tenho um diferencial que é conhecer as pessoas, até mesmo pelas funções que já desempenhei”, afirma.

O nome de Dalva foi homologado na convenção do PSD realizada em 21 de julho e ela mesma diz que ficou surpresa com esse encaminhamento. “Para mim também foi novidade, sabemos que a coligação precisa de 30% de candidatas mulheres e em função disso fui convidada pelo partido e por Merisio e Colombo”, relata.

Dalva ressalta que aposta na força do PSD regional e na consistência da candidatura de Gelson Merisio ao governo de Santa Catarina. “Conheço a história dele e é um excelente pai e marido. Tem três filhos adotivos e penso que conta muito ter essa sensibilidade”, afirma Dalva, que terá a saúde como bandeira de trabalho. “Nada vale a pena se não tivermos saúde. Temos que ter condições de viver muito bem nessa história e nessa vida”, acrescenta.

Dalva Pichetti é formada em Jornalismo e já foi superintendente da Fundação Municipal de Cultura e diretora e assessora de Comunicação da ADR Concórdia. Ela é esposa de Cezar Luiz Pichetti, que foi vereador em Concórdia e duas vezes candidato a prefeito.