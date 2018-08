Idosa é encontrada morta com golpes de faca no pescoço

Uma idosa de 60 anos foi encontrada morta no final da noite desta quarta-feira, dia 08, na Vila Sete de Julho, em Capinzal. Por volta das 23h17min a Polícia Militar foi acionada para se deslocar até a Rua Francisco de Assis Almeida.

A guarnição foi informada que a moradora, Rosina Dalapria, de 60 anos, estava deitada na cama, com ferimentos a região do pescoço. A suspeita é que ela foi agredida na cozinha da casa e arrastada até o quarto. No local estava o namorado de 54 anos, o qual disse aos militares que encontrou a mulher já sem vida.

Os policias isolaram a área até a chegada da Polícia Civil e IGP (Instituto Geral de Perícias) de Campos Novos, que realizaram o levantamento de dados e o recolhimento do corpo da mulher que foi encaminhado para o IML de Joaçaba.

Em entrevista ao jornalismo da Rádio Capinzal, a delegada de plantão, Fernanda Gehlen da Silva, revelou que numa analise inicial havia algumas perfurações de faca na região do pescoço, que possivelmente tenha provocado à morte da moradora. Apenas o laudo pericial irá apontar. Inicialmente não tem suspeito do crime.

“Não se tem suspeita de autoria, sendo que a partir das informações que foram colhidas no local estão sendo dados os prosseguimentos as investigações para que possa ser definido se o caso foi um crime patrimonial ou um homicídio. Buscaremos elementos para identificação do autor desse crime violento”, destacou Fernanda.

A reportagem da Rádio Capinzal esteve no local no começo da manhã onde conversou com o namorado da vítima que preferiu de momento não gravar entrevista. Ele informou que passou à tarde com Rosina e a noite, quando retornou, encontrou a mesma sem vida no interior da residência. O casal estava junto há cerca de cinco anos.

Crime Patrimonial - praticado com fraude. Talvez, os delitos mais praticados no Brasil, sejam os que avançam contra o patrimônio alheio. Dentre eles, destacam-se o furto, roubo, estelionato, receptação e apropriação indébita.

(Fonte: Rádio Capinzal)