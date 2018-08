O Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade provisória ao homem acusado de incêndio criminoso, em Concórdia. A decisão foi proferida nesta semana, através de análise de liminar, ingressado pela Defensoria Pública. Com isso, A.J.P.L permanece recolhido junto ao Presídio Regional de Concórdia. Além de incêndio criminoso, que destruiu completamente um imóvel no Parque de Exposições, ele também responde por corrupção de menores, já que dois adolescentes estariam com ele na hora do crime.



O crime aconteceu na noite do último sábado, dia 28. Uma residência, que estava desabitada, foi completamente destruída. O imóvel tinha 54 metros quadrados.