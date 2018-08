As inscrições para o Festival da Canção de Ipumirim podem ser feitas até na nesta sexta-feira, dia 10. Os interessados devem acessar o site da Prefeitura, através do endereço “ipumirim.sc.gov.br”, e preencher o formulário.

O evento acontece no Ginásio do município entre os dias 22 e 25 de agosto. De acordo com informações da Prefeitura, mais de 140 cantores já confirmaram presença. São 37 inscritos na categoria municipal e 104 na regional. O valor da inscrição é de R$ 10,00 para a categoria infantil e R$ 15,00 para a adulta.

Na noite do dia 22, os cantores do município fazem a eliminatória. Nos dias 23 e 24 os intérpretes de outros municípios é que sobem no palco e no dia 25 acontece a final.