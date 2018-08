Com o objetivo de evitar a disseminação de zoonoses e manter o controle populacional de animais, a administração municipal, por meio da secretaria de Saúde renovou o “Programa Municipal de Castração de Cães e Gatos”, com mais 666 vagas para a população concordiense. As novas inscrições poderão ser feitas a partir do dia 15 de Agosto de 2018 e, a metodologia segue os parâmetros do ano passado.



Os cadastros serão realizados as quartas-feiras, das 13h30min às 16:00 horas, na Vigilância Sanitária Municipal que funciona junto a Secretaria de Saúde. Para validar a inscrição são necessárias cópias dos seguintes documentos:



>Cópia dos documentos pessoais (Identidade e CPF);



>Cópia do Comprovante de residência atualizado e em nome do requerente. Na hipótese da pessoa residir com os pais ou outro familiar, deverá apresentar, juntamente com o comprovante de residência, documento que ateste a filiação ou parentesco. Em casos de pagamento de aluguel, poderá ser aceito cópia do contrato de locação ou de alguma conta (telefone, internet ou outra) em nome do interessado;



>Comprovante de renda familiar – comprovantes de todos que trabalham na residência (serão contempladas famílias com renda de até 03 salários mínimos).



Segundo Denise Torres, Veterinária que atua na Vigilância Sanitária Municipal e coordenadora do programa, sem a cópia desses documentos em mãos não será possível realizar o cadastro. Do número total disponibilizado para as castrações, uma parte ficará reservada para atender as ONGs, levando em conta a demanda apresentada pelas mesmas.



A clínica veterinária São Francisco, localizada na rua Lauro Müller, será novamente a responsável pelos procedimentos. Mais informações poderão ser obtidas através do fone da Vigilância Sanitária: 3442-0248 ramal 06.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)