Foi realizada na manhã desta terça-feira, dia 07, mais uma reunião dos membros da Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação, região do Alto Uruguai Catarinense. Os temas debatidos foram: o Prêmio Santa Catarina pela Educação (os resultados serão conhecidos no próximo dia 15). A região teve 13 iniciativas inscritas na premiação. Isso demonstra que, de fato, os atores estão realmente estão envolvidos e engajados pela causa da educação”, destaca a coordenadora da Câmara Regional, Rosane Kunen.

Outro assunto discutido no encontro foi a apresentação do Plano de Educação do Município de Seara. Foram apresentados os trabalhos diferenciados e cases que estão transformando a realidade escolar do município. “Todos nós saímos muito felizes desta reunião, que foi muito inspiradora”, assinala Rosane Kunen. Mais uma vez, um número expressivo de membros participou do encontro da Câmara Regional.

Outro ponto, abordado na reunião desta terça-feira, foi a Série “Educação Integral para o Século XXI”, que foi desenvolvida pelo Instituto Ayrton Senna em parceria com a FIESC e FECOMÉRCIO. A Série é composta por três cursos online que somam 140 de estudos. “ Fazemos um convite para que os professores interessados se inscrevam nestes cursos, através do site www.scpelaeducação.com.br. As inscrições são gratuitas. O curso está disponível em duas temáticas: Educação Integral: contextos, princípios e propósitos e Leitura e Produção Textual na perspectiva dos Multiletramentos. Convidamos para que todos participem. O Instituto Ayrton Senna é uma das referências nacionais em Educação”, pontua Rosane.

Por fim, os membros da Câmara Regional do Movimento SC pela Educação trataram sobre o “Projeto Eu Voluntário”, que colabora para o desenvolvimento de ações nas escolas da região, visando melhorar a qualidade do ensino. 15 ações já foram desenvolvidas em educandários do Alto Uruguai Catarinense. Já são cerca de 100 voluntários cadastrados. “Solicitamos às escolas da região, que necessitarem de auxílio em algum projeto ou ação, para que mantenha contato conosco. O Projeto Eu Voluntário tem desenvolvido ações diferenciadas nas escolas”, finaliza Rosane Kunen.

Segundo o vice-presidente da FIESC, para o Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, a reunião da Câmara Regional mostrou que os membros estão motivados em colaborar para elevar o índice de escolaridade na região. “Ficamos honrados com a presença expressiva dos membros da Câmara Regional. É estimulante ver que todos estão empenhados e querem contribuir para a melhoria da escolaridade dos nossos trabalhadores. O Movimento vem crescendo cada vez e isso nos deixa altamente otimistas”, destaca Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)