Depois de quase dois meses da última edição, a Feira da Rua Coberta volta a ocorrer no sábado, 11 de agosto, véspera do Dia dos Pais. A terceira edição deste ano, trará ainda mais atrativos à população, que já está acostumada a prestigiar e valorizar os produtos locais oferecidos na feira. Serão 63 expositores. A feira, que terá entretenimento para toda família, com diversão para a criançada – com brinquedos infláveis, floresta encantada, pipoca e algodão doce, tudo gratuito -, e atrativos culturais e gastronômicos. O atendimento será das 9h às 18h.



O objetivo da Feira da Rua Coberta é a valorização dos produtores e artesãos locais, proporcionando à população ótimas possibilidades de "briques". A proposta é oferecer produtos variados, inclusive da agricultura familiar, próximo a datas comemorativas. São artesanatos dos mais variados, flores e plantas, antiguidades, artes plásticas, hortifrútis, praça de alimentação, exposição e doação de pequenos animais A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Outras três edições deste ano estão programadas para: 6 de outubro, 10 de novembro e 22 de dezembro.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).