A Agência local do Procon de Concórdia realizou 1.269 procedimentos em 2018. Os dados correspondem ao período de primeiro de janeiro a sete de agosto. Os números foram divulgados nesta semana pelo órgão de defesa do consumidor.



A maior incidência é de assuntos financeiros, com 434 ocorrências; problemas com produtos vem na sequência, com 363; depois vem serviços essenciais com 312, serviços privados com 125, planos de saúde com 29 e, por fim, alimentos e contratos habitacionais, com três registros cada um.



A maioria desses casos tevem resolução amigável e não foi necessário abrir processo. Porém, em alguns casos, o entendimento não aconteceu entre as partes reclamantes e reclamadas e houve 152 processos, divididos em: Assuntos financeiros, com 57; produtos com 47, serviços essenciais com 34, serviços privados com 12 e, por fim, planos de saúde, com dois.