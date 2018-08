A Polícia Civil segue investigando os casos de depredação de cabos de fibra óptica da empresa Vivo, que estão sendo instaladas em Concórdia. O motivo é o aumento no número de queixas, prestadas pela operadora nos últimos dias. Os estragos consistem no rompimento ou esmagadura dos cabos, que interferem na emissão do sinal.



O caso veio à tona no fim do mês passado, quando a empresa também fez esse relato, apontando danos em pelo menos 20 pontos.



Outra empresa de internet, sediada em Concórdia, por sua vez, também registrou Boletim de Ocorrência na Central de Polícia Civil nas últimas horas para relatar danos em sua rede de fibra óptica. A Polícia Civil também deve investigar esse caso.

(Com informações do repórter André Krüger)