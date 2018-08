Procedimento foi feito em uma criança com pouco mais de 30 dias de vida.

Aconteceu na tarde desta quarta-feira, dia oito, a primeira captação de órgãos em 2018 no Hospital São Francisco de Concórdia. Conforme o setor de responsabilidade social, o procedimento foi feito em um bebê, com pouco mais de 30 dias de vida, que estava internado no HSF e teve morte cerebral constatada.



A equipe do SC Transplantes esteve em Concórdia e realizou o procedimento de retirada dos rins do paciente.

Esta foi a 46ª captação de órgãos realizadas no HSF desde 2007, quando houve o credenciamento da unidade hospitalar para esse tipo de procedimento.

Conforme informações apuradas pela Rádio Aliança, a criança foi vítima de engasgamento, cujo fato foi atendido pelo Samu, na última semana.