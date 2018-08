Os carnês do IPTU 2018 de Peritiba já estão disponíveis e podem ser retirados no Departamento de Tributação da Prefeitura. Quem optar pelo pagamento em apenas uma parcela recebe um desconto de 10% do valor. Para isso os contribuintes têm um mês para quitar. A data de vencimento da parcela única é dia 10 de setembro.

Também é possível parcelar em até três vezes. O primeiro pagamento vence no dia 10 de setembro e os demais em outubro e novembro. Nesta condição não há desconto no valor do imposto.

Caso o IPTU não seja pago nos prazos, multas são geradas e o contribuinte pode ter o nome incluso em dívida ativa na Prefeitura.

Mais informações poderão ser obtidas através do telefone 3453-1132 ou no e-mail tributacao@peritiba.sc.gov.br