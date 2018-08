Informação é do novo diretor do Hospital São Francisco, Claudemir Andrighi.

O Hospital São Francisco de Concórdia poderá ter a sua capacidade ampliada em 60% até o ano de 2024. A afirmação é do novo diretor da unidade hospitalar, Claudemir Andrighi. Ele participou do Mesa Redonda desta quarta-feira, dia oito, para falar da sua chegada ao comando do HSF. Ele assumiu no último dia primeiro no lugar de Edio Rossett, que foi para União da Vitória, no Paraná.



Durante entrevista, Andrighi falou que hoje o HSF tem 206 leitos disponíveis para internação e UTI. "Até o ano de 2024 serão 213 leitos de internção adulto, 50 leitos de internção pediátrica e seis de internação neonatal, perfazendo 269 leitos", destaca. Com essas ampliações, o hospital também passará a ter ainda 30 leitos de UTI adulto, dez de neonatal e dez pediátrica.



Sobre essas melhorias, Claudemir destaca que o São Francisco, hoje, já é um hospital referência microrregional e que o espaço hoje não atende mais plenamente a população. "A gente recebe pacientes de toda a macrorregião e de outros estados", resume.



Ainda não há informações sobre o início das obras e os investimentos estimados para a realização das mesmas.