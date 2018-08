O município de Irani já está organizando a EXPOIRANI e a Festa do Contestado, que serão realizadas entre os dias 19 e 21 de outubro. O vice-prefeito de Irani, Marcelo Pegoraro, participou do Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança nesta quarta-feira, dia 08, e adiantou que o principal atrativo será o show nacional da dupla João Neto e Frederico.

Neste ano a Prefeitura juntou os dois eventos e licitou a realização. “Optamos pela licitação e a B Show Produções de Chapecó é que venceu o certame. O investimento será de R$ 90 mil e a empresa fica responsável por toda organização de estandes, cobertura, praça de alimentação, banheiros, seguranças e a contratação de shows”, conta Pegoraro.

A programação completa ainda não foi definida, mas deve ser anunciada nos próximos dias. “Estamos elaborando uma programação variada e a primeira definição foi a do show nacional. Mas vamos ter atrações para todos os gostos, com bandas, sertanejo universitário, música gaúcha e atividades para as crianças”, destaca o vice-prefeito.

Pegoraro também destacou que o comércio de Irani e empresas da região vão participar. “Teremos exposição do comércio local e de empresas da região, mostrando produtos e equipamentos, além da mostra de animais. Destaco a qualidade dos animais que serão expostos com a participação da associação de caprinocultores de Irani, o Clube da Bezerra e demais expositores”, adianta ele.