Profissional ficou sem dar notícias por várias horas após sair para uma corrida, no fim da madrugada de terça-feira.

Polícia Civil vai investigar motivo do "sumiço" de taxista na terça-feira

A Polícia Civil de Concórdia está investigando o motivo que levou um taxista a desaparecer por algumas horas, durante a terça-feira, dia sete, em Concórdia. O profissional, que atua no ponto da Rodoviária Municipal havia saído para uma corrida no fim da madrugada da terça-feira, dia sete, e até o período da tarde ele não tinha dado notícias e estava com o celular fora de área ou desligado.



Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado na Central de Polícia Civil sobre o episódio. O assunto foi noticiado pela Rádio Aliança, ainda na tarde da terça. Pouco tempo depois, familiares de Vilmar José Jackosi informaram que ele manteve contato e teria ido fazer uma corrida para o Paraná.



Vilmar já está atendendo normalmente no ponto de táxi da rodoviária.

(Com informações do repórter André Krüger)