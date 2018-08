O vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco (PR), anunciou nesta quarta-feira, 8 de agosto, que não será candidato a deputado estadual nas eleições deste ano. Massocco chegou a ter o nome homologado na convenção do Partido da República, realizada no último domingo, e nos últimos meses fez várias reuniões com lideranças do partido pelo Estado.

Massocco afirma que foi muito difícil tomar a decisão de não estar no pleito. “Nos comentários das redes sociais uma ampla maioria entendia da importância que tinha eu ser deputado para trazer mais recursos para Concórdia e à região, mas uma minoria também discordava de que fosse candidato e deixasse a administração municipal. Vou cumprir meu mandato de forma integral e isso é um compromisso”, enfatiza.

Edilson Massocco conta que também analisou o número de candidatos locais, o que aumenta o risco de os votos se dividirem e a região perder representatividade. “Eu ia fazer uma grande eleição, com condições reais de vitória. Mas ao mesmo tempo em que a minha eleição poderia não se concretizar, poderia colocar em risco as outras candidaturas e não eleger ninguém”, afirma.

Quem Massocco irá apoiar

Edilson Massocco diz que o PR de Concórdia ainda vai se reunir para definir qual será a conduta para o pleito de outubro. “Com certeza absoluta não vamos trazer nenhum candidato de outra região e vejo que aqueles que fizerem poderão estar faltando com responsabilidade. Nós vamos declinar apoio para os candidatos que aqui estão neste momento, sejam os que têm mandato ou os novos que estão surgindo”, pontua.