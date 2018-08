O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Ricardo Roesler, parabenizou a iniciativa de criação do caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense, que está sendo elaborado pela UnC Concórdia e Amauc, com apoio da Rádio Aliança. A manifestação se deu durante a terça-feira, dia sete, em Concórdia, ocasião em que foi realizado o encontro Justiça Eleitoral Itinerante, no auditório da própria universidade.



Conforme o desembargador, "é uma ação e uma missão cívica que todas as regiões e cidades do nosso estado deveriam ter". A criação desse caderno vinha sendo discutida desde o ano passado e visa reunir as prioridades necessárias da região para serem observadas pelos próximos governantes. Todas as sugestões foram coletadas através de um conjunto de mais de 30 entidades de todo o Alto Uruguai Catarinense. A ideia é entregar esse documento aos candidatos nestas eleições e fazer uma cobrança sistemática nos próximos anos.



Para o desembargador, é necessário que as pessoas se informem sobre os candidatos e depois vigiem suas ações no campo do Legislativo e Executivo. Essa ferramenta, que está sendo elaborada pela região, vem a contribuir para esse tipo de comportamento do público. "Isso é uma ação de cidadania que o TRE parabeniza e incentiva", completa.

A intenção é ter esse documento pronto no próximo mês para ser entregue aos candidatos. Um encontro-debate com os candidatos a governador de Santa Catarina está sendo organizado para o dia 19 de setembro no auditório da UnC Concórdia para discutir essas prioridades e o plano de governo dos candidatos. Esse debate será transmitido pelas rádios Aliança, UnC FM e Belos FM de Seara, além da formação de uma grande rede de rádios que também poderá transmitir o evento que está sendo formatado.