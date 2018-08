A Justiça da Comarca de Concórdia atendeu a recomendação do Ministério Público e condenou duas pessoas pela prática do crime de assalto. A sentença desses casos foi proferida ainda no mês de maio.



Uma das condenações foi aplicada a Claudinei da Silva, que tentou roubar um entregador de pizzas. Conforme os autos, ele ameaçou a vítima e exigiu que a mesma entregasse o dinheiro, em fevereiro desse ano. O trabalhador conseguiu fugir e chamar a Polícia Militar. Claudinei foi condenado a pena de dois anos de prisão, em regime inicial aberto, tendo que prestar serviços à comunidade e se apresentar periodicamente no Fórum.



A segunda condenação foi aplicada a Elias Meireles que, na companhia de outro indivíduo, roubou um aparelho celular de uma pessoa na Marechal Deodoro, próximo ao Caitá Supermercados. O crime aconteceu no mês de julho. O suspeito foi detido mais tarde, portando o celular roubado. Elias pegou a pena de cinco anos e quatro meses de prisão, em regime inicial semiaberto.