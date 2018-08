Ação faz parte da campanha Jeito Catarinense, em parceria com a Acaert e Instituto do Meio Ambiente.

A cidade de Concórdia vai receber na sexta-feira, dia dez, o Dia J Ambiental. A ação faz parte da campanha "Jeito Catarinense" e será desenvolvida em várias regiões do Estado.



Na Capital do Trabalho, as atividades serão na Praça Municipal Dogello Goss, das 13h30 às 17h. A ação é do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, o IMA e emissoras de rádio.



Esta ação atende um dos capítulos do Programa Jeito Catarinense, que contempla o "Jeito Correto de Tratar as Pessoas, Jeito Correto de tratar a Natureza, o Jeito correto de andar no trânsito e O Jeito correto de tratar a saúde. O Dia J Ambiental vai contemplar o "Jeito Correto de tratar a natureza.



O Dia J Ambiental em Concórdia terá a participação do Parque Estadual Fritz Plaumann, Consórcio Lambari, Escola Estadual Francisco Bagatini, Escola de Educação Básica Walter Fontana, Escola de Educação Básica João Batista de La Salle, Escola Deodoro, Ecopef, Polícia Ambiental, Fundema, Consórcio Itá e Casa da Cultura.