Homem é agredido pelo filho com golpe de faca em Concórdia

Um homem de 52 anos levou uma facada no rosto na noite de terça-feira, dia 07, no Bairro dos Estados em Concórdia. O fato aconteceu por volta das 23h. Conforme informações apuradas, o próprio filho teria desferido o golpe no pai após uma briga.

O homem foi atendido pelos bombeiros voluntários de Concórdia e encaminhado ao Pronto Socorro do Hospital São Francisco. A Polícia Militar também foi acionada para atender a ocorrência e o filho, de 18 anos, foi detido e encaminhado para a Delegacia.

Segundo as informações que o pai agredido repassou aos bombeiros, ele teria chegado em casa e o filho estaria sob efeito de álcool ou drogas e isso teria motivado o desentendimento.