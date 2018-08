Dois novos engenheiros já integram a equipe técnica da Secretaria Municipal de Urbanismo e Obras. Aprovados no último Concurso Público, os profissionais chegam para reforçar a equipe responsável pela liberação de alvarás de construção, dentre outros serviços prestados pela Diretoria Técnica da pasta. As várias mudanças na legislação, que se tornou mais rigorosa, estabelecendo novos critérios, principalmente quanto a acessibilidade, demandas reprimidas e a participação dos profissionais em quatro novas comissões – Diagnóstico Socioambiental, Trânsito/Acessibilidade, Loteamentos e Defesa Civil – fizeram com que houvesse um acúmulo de trabalho entre março e julho deste ano.



Mas atualmente as demandas estão equilibradas e alguns pedidos são liberados até mesmo antes do prazo legal, que é de 15 dias úteis, como é o caso das obras de menor complexidade, as residências unifamiliares, por exemplo. O diretor Técnico do Urbanismo, Jaime Savoldi, afirma que em alguns casos, os processos são liberados em quatro dias. Já os projetos de maior complexidade, estão sendo atendidos dentro do prazo legal, tendo apenas dois a três casos de exceção, que já ultrapassaram o limite do prazo, mas que estão na fase final da liberação.



“Tivemos uma sobrecarga nos primeiros meses do ano, mas tivemos que nos adaptar com uma equipe bem menor”, comentou o diretor, ressaltando que o Diagnóstico Socioambiental, que passou pela Câmara de Vereadores, ocupou grande parte do tempo dos profissionais. “Trata-se de um levantamento cheio de detalhes e criterioso”, comenta o diretor, destacando também as várias exigências da nova legislação que trata da acessibilidade.



Segundo Jaime Savoldi, a alternativa encontrada para atender a maior demanda, com uma menor equipe, foi apostar na informatização do sistema. O diretor se refere aos serviços on-line, que estão sendo oferecidos à população e aos profissionais da área. O primeiro passo foi a implantação da Consulta Prévia, já disponível e inclusive com um vídeo tutorial, que explica os passos a serem seguidos para a solicitação do serviço. Também já está em análise a informatização dos projetos arquitetônicos, que facilitará muito o encaminhamento dos processos.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)