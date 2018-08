Campanha do Agasalho encerra com quase 40 mil peças recolhidas

Terminou na segunda-feira, 06, a Campanha do Agasalho 2018 – “Desapegue e aqueça hoje que precisa”. Desde o dia 02 de abril até agora, aproximadamente 40 mil peças, entre roupas, sapatos e agasalhos foram doadas pela comunidade concordiense nos mais de 70 pontos de coleta disponibilizados. Destes, mais de 33 mil já foram distribuídas pelos servidores da secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação.



Segundo a secretária Denise Justi Lopes, ainda estão disponíveis para doação, cerca de cinco mil unidades. Ela lembra que as famílias que ainda não receberam os donativos devem fazer o cadastro junto aos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, dos bairros Guilherme Reich e Imigrantes, levando seus documentos pessoais e comprovante de residência.

A sede da secretaria, localizada na rua Domingos Machado de Lima, edifício Office Center, também estará disponível para atender os cadastramentos. Para os moradores do interior, o contato deve ser realizado junto aos postos de saúde de cada comunidade e ou, que seja mais próximo da residência dos interessados.

A secretária fez questão de agradecer mais uma vez a cada pessoa, a cada família, as empresas e instituições que contribuíram com a campanha deste ano. “Apesar de vivermos numa cidade privilegiada, economicamente falando, ainda temos problemas sociais pontuais e, precisamos concentrar esforços mútuos para enfrenta-los e minimizá-los. O envolvimento da sociedade é fundamental nesse sentido” – completa.



A distribuição dos agasalhos e demais peças acontece nas dependências do antigo SENAI, no bairro Itaíba, nas terças e quintas, no horário das 08:00 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas.

(Fonte: Ascom/Prefeitura de Concórdia)