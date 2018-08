Lindóia do Sul - Famílias que tiveram as moradias interditadas terão novas casas

Três famílias de Lindóia do Sul, que tinhas casas na comunidade de Linha Cotovelo, tiveram que deixar os imóveis em junho de 2017, em função da chuva e da área de risco. As residências foram interditadas pela Defesa Civil. Casa novas estão sendo construídas no Loteamento Pegoraro e devem ser concluídas nas próximas semanas.

As três famílias residem atualmente em casas alugadas. A despesa do aluguel é da Diretoria de Ação Social de Lindóia do Sul. “A gente fez todo o encaminhamento e as famílias não tiveram despesas. Tiveram que deixar suas casas, mas foram amparadas”, conta a diretora de Ação Social, Joice Pagno.

Para construir as novas moradias a Prefeitura forneceu os terrenos, terraplenagens, sistemas de água e energia elétrica. Já a Defesa Civil do Estado paga a construção. “Tem todo o trabalho de comprovação da área de risco, tivemos que mostrar a situação do local, mas deu certo, tudo foi encaminhado e as famílias terão seu “cantinho” de volta, sem nenhum custo e com escritura, tudo certinho”, ressalta Joice.

O caso:

No mês de maio de 2017, Lindóia do Sul registrou o maior volume de chuvas do Estado, foram 251milímetros, provocando diversos problemas no município. Além das estradas rurais que ficaram comprometidas em diversos pontos, as três famílias tiveram que deixar seus lares em razão das estruturas das casas que ficaram comprometidas.